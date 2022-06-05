组屋电梯故障 夫妻受困一小时

从16楼搭电梯，电梯只走了13楼层就故障，夫妻俩困电梯整整一小时。

读者黄先生（39岁）日前通知《新明日报》，上个星期日（5月29日）傍晚6时左右碰到这起事故。当时，他和太太正从义顺环路第110座组屋的住家出门，一踏进电梯，黄先生就觉得电梯不对劲。

“电梯门关不紧，连续开关了两次才开始往下走。”

黄先生以为电梯终于恢复正常，怎知到了三楼，电梯就卡住，没有继续往下降。

他形容，当时电梯除了卡住不动，警铃也突然响起，黄先生只好打市镇会的热线，对方一直询问两人的情况，态度很积极，维修工人也在约15分钟就到场。

“维修工人原本说15分钟应该可以搞定，没想到花了1小时才修好。”

维修工人最后把电梯厢拉回16楼，晚上7时许，黄先生夫妇才踏出电梯。

“原本约了朋友6点打羽球，最后就不去了。”

弹簧损坏 电梯门错位

义顺市镇会受询时通过电邮回复，维修人员抵达现场进行评估后，由于故障源头颇复杂，需启动升降机技术员的协助，对准问题根源展开矫正工程，才安全将受困居民救出。

经调查后，维修人员发现可能是电梯厢门弹簧损坏，进而导致楼层的电梯门错位，严重影响了电梯系统的电路，因此需要启动升降机技术员的协助。

电梯目前已恢复正常运作，当局为上述事故所带来的不便向居民道歉，希望大家谅解。

当局也提醒公众，在电梯里受困时应保持冷静，并寻找民防部队紧急医药服务（Emergency Medical Services，简称EMS）的热线，通知对方自己受困电梯内，需要当局提供支援。