假冒银行职员索要个人信息 自上月28人受骗损失逾11万元

（早报讯）假冒银行职员拨电话或发短信行骗的诈骗案，最近有上升的趋势。自5月以来，本地已有至少28人上当，被骗金额超过11万4000元。

警方今天（6月5日）发表的文告指出，上述钓鱼诈骗的行骗手法有两种。

在第一种情况下，受害者会接到骗子假冒银行职员的电话。骗子称需核实户头进行的交易，要求受害者提供网上银行的户头信息和密码。骗子取得相关资料便会登入受害者的网上银行户头，并要求受害者告知发送到他们手机上的一次性密码。

骗子的第二种手法则是通过手机短信联系受害者，称他们的转账卡、信用卡或银行户头因为“不寻常”活动而被冻结。短信也指示他们点击链接，进入虚假的网上银行登录页面“核实身份”。受害者在输入户头信息和密码后，会被转载到另一个虚假页面，要求他们输入手机上接收到的一次性密码。

骗子跟着会在第一时间登入受害者的网上银行户头，进行未经授权的交易。受害者只有在收到银行通知时，才发现自己被骗。

为避免落入骗局，警方提醒公众不要点击陌生电邮或短信中的链接；应核实收到的信息是否来自官方；不要向他人透露个人、银行或一次性密码等资料；一旦信用卡中出现不明转账，立刻通知银行并停卡。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。