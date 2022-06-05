武吉坎贝拉今年第三季起分阶段投入运作

（早报讯）之前因冠病疫情延误工程进度的武吉坎贝拉综合社区中心敲定今年第三季分阶段启用。其中室内体育馆、小贩中心、综合服务公共中心以及可举办活动的广场和草坪会率先投入运作。

占地12公顷的武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合中心原定2020年分阶段投入服务，但因疫情影响建筑进度而延后启用。

卫生部长、三巴旺集选区议员王乙康今天（6月5日）和该选区议员走访中心。随着部分设施几乎完工，主导该发展项目的新加坡体育理事会已敲定在今年第三季率先开放部分设施，包括室内体育馆、小贩中心、活跃健康体验中心、蝴蝶花园以及社区广场和草坪。

室内体育馆可容纳约12个羽球场、三个篮球场、三个排球场以及设有500个观众席的室内体育馆。小贩中心则会有44个摊位，可同时容纳800名食客，另也会有厨余处理器。小贩中心的天花板则有六米高，为食客提供较通风的用餐环境。

武吉坎贝拉其他较迟开放的设施还包括综合诊疗所、乐龄看护中心、ActiveSG全岛最大的健身房以及游泳池等。

王乙康接受媒体访问时说，武吉坎贝拉结合了小贩中心、综合诊疗所和游泳池等设施以及绿色空间，是不少三巴旺居民期待已久的发展项目。“虽然这项工程因疫情延后启用，但随着其他设施陆续在接下来一两年里启用，我相信不少居民会认为等待是值得的。”

王乙康也提到，新的综合诊疗所是首个设在多个社区设施附近的综合诊疗所，对我国北部居民老龄化的现象尤其重要。“这里的综合诊疗所、户外运动和社区活动应该相互配合，让居民更加健康过生活，不要等到生病了才去看医生。”