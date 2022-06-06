市建局划定五条“保留情感廊道” 传承共同记忆

（早报讯）市区重建局划定五条各具特色的“保留情感廊道”，将沿途拥有独特景观、丰富历史或别样体验的地方串联起来，并制定策略保留和强化廊道特色，让后代能继续欣赏和享受这些空间。

这五条“保留情感廊道”（Identity Corridor）分别是环绕市中心的内环路线，以及向岛国东西南北延伸的东部历史路线、铁道走廊路线、南部山脊及海岸路线，和汤申—加冷路线。

市建局今天（6月6日）起举办长期规划检讨展览。国家发展部长李智陞为展览开幕致辞时说，许多参与长期规划检讨的公众表示，希望未来新加坡能成为别具一格且让人喜爱的家园。

当局因此将通过深思熟虑的城市设计来保护和强化“保留情感廊道”的独特之处，并改善步行和骑车体验，培养更多人对这些地方的了解、欣赏和责任感。

五条“保留情感廊道”都沿着为人熟知的路线或历史悠久的主干道划定，能让每一代新加坡人产生共鸣。

芽笼士乃文化区值得期待

例如，“东部历史路线”经由芽笼路和樟宜路，延伸至东海岸，将如切和芽龙士乃等具有独特魅力和丰富历史的地区串联起来。一个值得期待的项目是芽笼士乃文化区，政府将在如切大厦前增建一个广场、作为地标的拱门，以及脚踏车道，让芽笼士乃巴刹周围地区焕发活力。

当局也将研究如何改进芽笼路和樟宜路的人行道和脚踏车道，鼓励更多人步行和骑车，探索沿线邻里。这是另一条“保留情感廊道”——“内环路线”的改进重点之一。这条路线贯穿锡安路至马里士他和劳明达的不同社区。

其他“保留情感廊道”也强调与社区共创公共空间。例如，沿着24公里铁道走廊向西部和北部延伸的“铁道走廊路线”，除了正在进行中的改善工程，社区日后也有机会集思广益，为铁路走廊沿线打造更多可供人们参与不同活动的空间。

向北延伸的“汤申—加冷路线”，同样邀请社区共同打造沿线公共空间。加冷河的重新发展属于这条路线的改进计划之一，日后不仅要让人们更方便前往加冷河，也将加强河道景观设计，恢复自然栖息地和增设河滨休闲空间。

最后一条廊道是“南部山脊及海岸路线”。当局计划打造约10公里的海滨步道，连接滨海堤坝和南部山脊，并会征求公众意见，将海滨步道塑造成独特的公共空间，连接南部濒水区与周边地带。