蚂蚁集团数码银行“星熠数字银行”周一开始试运营

（早报讯）由蚂蚁集团在新加坡注册的数码银行“星熠数字银行”（ANEXT Bank）周一（6月6日）早上宣布试运营（soft launch），成为第二家在本地开业的数码银行。

星熠数字银行周一举行开幕仪式，并表示它将专注于为本地和区域的微型、小型和中型企业提供数码金融服务，特别是那些从事跨境业务以促进增长和全球扩张的企业。

这家银行是于今年6月2日获得新加坡金融管理局批准开业。

星熠数字银行首席执行官卓淑美在谈到这次试营业时说。"我们相信现在是为成长中企业提供便捷的下一代金融服务的时候了。在数码经济发展迅速背景下，企业运营模式正逐步发生变化，转向数码为先或采用混合模式。金融服务必须不断蜕变，成为中小企业通过数码形式开展业务的地方。”

她进一步指出，银行将利用蚂蚁集团深厚技术和专业知识，以及热衷于服务客户的本地团队，为实现这一愿景做好准备。银行也会采取开放和合作的方式，与行业伙伴和公共部门携手合作，为中小企业提供更简单、安全和富有价值的金融服务。

金管局首席金融科技官莫汉蒂（Sopnendu Mohanty）和蚂蚁集团国际事业群总裁赵颖出席了周一开幕活动。

另外，星熠数字银行还与Proxtera签署一份为期两年的谅解备忘录。Proxtera是由金管局、资讯通信媒体发展局（IMDA）和私营部门实体支持的企业，旨在通过建立市场平台，改变和实现中小企业和企业之间的跨境贸易。这平台将让各企业在全球范围内的高效运营和更容易被发掘，并嵌入融资、方案实施服务和赋能中小企业等。

金管局在2019年6月底宣布将发出多达五张纯数码银行执照，并开放给非银行业者申请。最终，Grab和新电信（Singtel）组成的GXS以及冬海集团（Sea）各获一张全面数码银行执照、蚂蚁集团和绿联国际银行（Green Link Digital Bank，简称GLDB）各获一张批发数码银行银行执照。

去年9月，渣打银行（新加坡）获金管局授予全面银行执照，与职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）宣布合资设立我国第五家数码银行优信银行（Trust Bank）。

绿联国际银行于上周五宣布开业，成为率先在本地投入运营的数码批发银行之一。