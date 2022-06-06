（早报讯）美国上周五宣布的就业数据优于预期，加上市场担心美国通货膨胀还未见顶，导致美国联邦储备局更加积极加息，使得华尔街三大股指纷纷下挫，分析师预料本地股市这一周也可能承压下滑。

纳斯达克指数上周五全日跌2.47%，标普500指数跌1.63%，道琼斯工商指数跌1.05%。

新加坡海峡时报指数陷入横摆状态，全周微涨1.42点或0.04%，上周五报3231.97点。

周一（6月6日）开盘值得关注的个股：

1.胜科海事（Sembcorp Marine）今早开市前针对胜科海事和吉宝岸外与海事（Keppel O&M）的拟议合并回应股东询问时披露，胜科海事预计今年第四季召开特别股东大会。

2.旭飞（Sunrise Shares）回应新加坡交易所监管公司的询问时披露，公司已注意到独立审计师对集团经审计的2021财年财报“无法表示意见”（disclaimer of opinion）时提出五项议题，经过正当程序和适当考虑后，董事会认为这些议题都不属于关联交易，也不属于利害关系人交易。董事会有理由相信公司股票可以继续交易。

3.碧玉投资（Jasper Investment）与战略资源投资公司Riau Capital达成协议，支持后者在海湾合作委员会区域的项目。