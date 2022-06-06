青年遇袭背插刀 两男涉案面控

（早报讯）23岁青年凌晨遇袭，背部插刀，血流如注，两名涉案男子17小时后落网，将在今天（6月6日）被控上法庭，另外八名涉及私会党活动的男子也被捕。10人的年龄介于15岁至30岁之间。

根据警方今天凌晨发出的文告，警方前天（4日）凌晨4时37分接获报案，指卡斯加登路（Cuscaden Road）的明苑发生刺伤案。

警方赶到现场，发现一名23岁青年的背部插着长20公分的鱼叉直刀（tactical harpoon），血流不止。

青年神志清醒，紧急送入院后，目前情况稳定。两名男袭击者，在警方抵达前逃之夭夭。

同天早上8时45分，警方接获一名男子手持巴冷刀出现在拉柏多公园的通报。警方抵达时，持刀男子与同伙已经离开现场。

东陵警署、金文泰警署，以及刑事侦查局的查案人员，通过调查及调阅电眼，确认明苑两名袭击嫌犯的身份，其中一人也是拉柏多公园的持刀男子。

两名男子与一名19岁青年，在警方接获通报的17个小时后落网，19岁青年与刺伤案无关。

警方以抵触社团法令（Societies Act）逮捕另七人，包括三名青年，怀疑他们参与非法聚会及涉及明苑刺伤案。

被捕十人中，有三人将在今天被控，过后继续还押，协助调查。

其中两名22岁和28岁男子被控以危险武器致伤他人，罪成者可被判坐牢长达七年，或罚款、或鞭刑，或其中两项兼施。

19岁青年将控拥危险武器

涉及拉柏多公园事件的19岁青年，今天也将被控拥有危险武器。一旦罪成，他将在腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令下受罚，可判坐牢长达三年及鞭打最少六下。

警方还在调查另七名涉及私会党活动的男子，包括三名青少年。

警方表明不会容忍目无法纪和暴力行为，将竭力拘捕和严厉对付罪犯，让违法者面对严重的法律后果。