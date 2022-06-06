新加坡未来50年规划面世 巴耶利峇空军基地将建设新一代市镇

（早报讯）巴耶利峇空军基地迁移后，这幅800公顷的地段将建设新一代市镇，成为集合住宅、办公空间及各类设施的生活场所。另外，全岛将打造四条新的自然绿道以及五条“保留情感廊道”，让未来的新加坡成为绿意盎然、可持续发展并承载几代人共同梦想的空间。

经过一年的公共咨询，市区重建局从今天（6月6日）起举办有关长期规划检讨的展览，展示指引我国未来50年及更长远发展的规划原则与策略。

展览围绕七个主轴展示我国未来城市的元素，分别是居住、工作、休闲娱乐、出行、建筑遗产、共同责任和可持续发展。市建局指出，这些主轴是根据我国未来的趋势和挑战，以及新加坡人的期许和想法制定的。

国家发展部长李智陞为展览开幕致辞时说，许多参与公共咨询的民众都谈及我国幅员狭小的限制，政府正探讨采取一系列策略将土地潜能最大化，包括填土或重新发展大幅地段。

李智陞以巴耶利峇空军基地和南部濒水区为例说，这些未来发展地区须通过大量的资源投入、周密的规划以及数十年的努力才能实现。

他呼应展览的题旨“为梦想打造空间”说：“我们现在就制定计划和采取行动，是要创造更多空间，承载的不只是我们今日的梦想，还有未来一代的梦想。”

我国善用土地资源的另一策略，是往地下发展。李智陞说，政府会继续设法把交通基础设施和主要公用事业设施及线路置于地下，并会探讨打造更多地库存放货物，甚至容纳自动化工业设施。

展览将在市建局中心举行至8月4日，接下来还会走入大巴窑、兀兰、裕廊东和淡滨尼。公众也可在线上浏览相关内容并提出反馈，网址是go.gov.sg/ltprexhibit。