全岛将增设四条自然绿道 加强生态连接

（早报讯）我国北部卡迪将打造新的自然绿道，通过开辟多三座公园加强北部重要栖息地之间的生态连接，并增设逾20公里的步道把多个绿地衔接起来，便于人们亲近大自然。

市区重建局推出的长期规划检讨展览从今天起（6月6日）举办，内容以七大主轴呈现。在“共同责任”（Steward）主轴下，国家公园局根据对我国生态概况剖析的结果，在全岛找出四条新的生态绿道，其中之一位于卡迪。

生态概况剖析发现，卡迪一带的中央集水区自然保护区和卡迪蒙苏自然公园是孕育本土生物多样性的重要栖息地，两者之间的实里达下段蓄水池提供了衔接这两大栖息地的生态绿道。

新的卡迪自然绿道由生态绿道内的公园、公园连道和步道等组成，涵盖春叶（Springleaf）、太戈尔（Tagore）、美通弄（Miltonia Close）以及沿着实里达下段蓄水池的林地，也包括现有的春叶自然公园。

为了利于野生动物穿行，公园局将在卡迪自然绿道开辟多三座公园，其中两座坐落在即将迎来发展项目的春叶和美通弄。总体上，卡迪自然绿道将覆盖150公顷的公园和80公里的步道，居民可轻易去往各个自然栖息地。

公园局是在去年2月展开生态概况剖析，以更全面地了解全岛生态系统和连接。配合长期规划检讨，针对陆地、海岸与海洋环境的生态概况剖析已经完成，这些结果有助我国在发展与自然保育之间取得平衡。

除了卡迪，另三条将要打造的自然绿道位于克兰芝、林厝港和实里达，详情会在日后公布。公园局还在东部辨识了一条有可能加以打造的自然绿道，具体情况将取决于巴耶利峇空军基地的重新发展计划。

此外，日后将打造成住宅区的春叶也会在规划中平衡发展需求与自然保育。这个地区坐落在实里达快速公路、万礼路和汤申路上段之间，2014年在市区重建局发展总蓝图中被部分划为商业和住宅混合用途、公园及保留地段。

为探讨保护区内丰富多样的生态，当局于2018年展开环境基线研究，过去三年也数次举办讨论会，征询专家以及自然和文化遗产小组的看法。

根据当局对该区的主要规划和发展概念，政府将保留对生物多样性起到重要作用的林地，周边环境也会继续提供生态缓冲区。具文化遗产价值的前立德高级中学（Seletar Institute）和义顺邮政局同样拟定为局部保留建筑，结合进未来发展项目。