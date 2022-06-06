为配合国庆庆典及彩排 6月至8月多处列为临时禁飞区

（早报讯）配合国庆活动，新加坡民航局将于6月到8月间的指定日期，把多个地点列为临时禁飞区，以便安全地进行国庆庆典及彩排。

三个临时禁飞区，涵盖滨海湾浮动舞台及多个邻里地点，这些地带从地面到海拔2500英尺（约231层楼高）的空间将实行管制。

根据文告上的地图，新加坡本岛约三分之二的地区受影响。

除非获得当局许可，公众不得在设立禁飞区的日期和时段内，在区内操作无人机、放风筝，或让大型气球升空。

民航局说，设立禁飞区是为确保公众安全，以及在国庆庆典上低空飞行的飞机安全通行。

受影响日期和时间为：

- 6月11日（下午5点至晚上7点），6月18日（下午3点至晚上8点半），6月25日（下午5点至晚上9点半）

- 7月2日和9日（下午5点至晚上9点半），7月14日（上午8点至上午10点），7月16日（下午5点至晚上9点半），7月21日（上午8点至上午10点），7月23日（下午5点至晚上9点半），7月28日（上午8点至上午10点），7月30日（下午5点至晚上9点半）

- 8月4日和7日（上午8点至上午10点），8月9日（下午5点至晚上9点半）

这些时段的飞行活动和噪音将增加，当局吁请公众不要惊慌。

当局将在管制期间在禁飞区执法。根据航空条例，未经授权在临时禁飞区里进行航空活动属违例行为。初犯者可被罚款最高2万元，若再犯可被罚款最高4万元或监禁长达15个月，或两者兼施。

违例使用无人机的初犯者则会被罚款最高5万元或坐牢最长两年，或两者兼施。重犯者则会被罚款最高10万元或坐牢最长五年，或两者兼施。

欲知更多有关2022年国庆庆典的详情，可浏览www.ndp.gov.sg。