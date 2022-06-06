天主教教会知名人士性行为案 涉案修会首度发声道歉

（早报讯）天主教教会知名人士与少年发生性行为一案，教会申请公开被告的身份和他所属的修会，但总检察署以保护受害者为由拒绝。

天主教新加坡教区昨天（6月5日）通过官方网站，对这起引人关注的案件发表最新声明时，透露以上进展。

根据声明，为了让事件更透明，天主教新加坡教区申请撤销部分媒体禁制令，包括被告的身份、涉案修会名字，及被告事后接受的治疗和职务，但总检察署无法同意申请。

总检察署今天（6日）回复zaobao.sg询问时说，媒体禁制令基于保护受害者的身份，“绝对不是为了保护被告的利益，或涉案的修会。”

总检察署指出，这次的媒体禁制令包括被告的身份，因为根据此案的情况，被告的身份一旦曝光，也可能导致受害者被认出。

当局这次不同意撤销媒体禁制令，也是为了保护受害者。“我们慎重考虑关于撤销媒体禁制令的每项申请，因为受害者的利益至关重要。”

被告所属的修会昨天通过天主教新加坡教区官方网站首度发声，称当初是因为尊重受害者的意愿和隐私才没有报警，并为事件道歉。

涉案修会指事件在2009年被揭发时，仅有修会的两名领袖知悉此事，并负责内部调查。

他们向两名受害者了解情况，并提供辅导。领袖也数次告知受害者他们其实可以报警，报警时也会有人全程陪伴，但受害者在拒绝的同时，也坚持不让此事曝光，领袖因此没有报警。

然而根据法律，无论受害者的意愿，任何人得知发生这类罪行时都有法律义务报警。64岁的宗教领袖上个月因知情不报，接获警方的书面警告。

另外，修会若知道有涉及未成年或弱势受害者的罪案，必须立刻通知总主教。但涉案的修会却在事隔11年之后，于2020年10月禀报此事。

声明揭露，被告事后深感懊悔，并表示愿意面对所有后果。他被停职及禁足校园，并到美国进行六个月的治疗，费用由修会支付。被告后来就待在国外工作，2020年回国更新工作相关准证时，因冠病疫情无法再出境。

学校董事会在这期间得知他的罪行，修会在东窗事发后通知总主教吴诚才，并在后者的指示下报警处理。

修会表示，被告事后参与的工作并没有与未成年接触，此案也没有牵扯到更多受害者。

“修会为发生的事故感到彻底失望、羞愧和抱歉，同时继续致力于扶持受害者。”

zaobao.sg日前报道，来自天主教修会的一名60来岁男子，上个月承认在2005年至2007年间，在任职的学校内与两名未满16岁男学生发生性行为，被判坐牢五年。