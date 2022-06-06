本地股市周一早盘跌0.13%

（早报讯）本地股市今早（6月6日）在3220点水平徘徊，海峡时报指数中午报3227.88点，下滑0.13%或4.09点。

海指早盘最高3233.96点，最低3216.12点。全场成交量8亿1176万股，成交额7亿7695万元，上升股104只，下跌股363只。

本地银行股给予海指下行压力，星展集团（DBS）下跌0.77%至30.76元，大华银行（UOB）跌0.62%至28.74元。

亚太区域股市普遍上涨，中国主要城市放宽防疫措施提振投资者情绪，深圳上涨2.52%，上海涨1.05%，香港和东京各涨1.3%和0.6%。悉尼下滑0.37%。韩国股市今日休市。

另一方面，马来亚银行证券公司分析师迪兰（Thilan Wickramasinghe）在最新报告中指出，通胀、利率和衰退冲击可能削弱全球增长，市场正在对重大不确定因素做出反应。“抄底是不太可能，但我们认为新加坡市场能带来防御以度过潜在风暴。”

他建议投资者考虑具有强劲净现金资产负债表的本地公司，它们有机会增加股息和股票回购，包括城市发展（CDL）、新电信（SingTel）和创业公司（Ventures）、永科控股（AEM Holdings）、丰益国际（Wilmar）、和乐集团（HRnet Group）和快捷达环球（Aztech Global）。

大华继显从6月起将福根集团（Frecken Group）和联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）纳入首选股票名单（Alpha Picks），这是因为前者具吸引力的估值，后者将透过Jem综合房地产项目取得有机增长。

与此同时，大华继显剔除新加坡邮政（SingPost）和套利新电信，因为前者面对居高不下的空运运费，后者已为投资组合带来稳定贡献。