综合社区护理团队试点计划 将扩大至所有新保集团综合诊疗所

（早报讯）为更好地协助病患解决复杂的医疗和社会护理需求，新加坡保健服务集团将把综合社区护理团队试点计划，逐步扩大至旗下九家综合诊疗所。

卫生部长王乙康今天（6月6日）上午在友诺士综合诊疗所的开幕仪式上致辞时说，这项试点计划早前在马林百列综合诊疗所推出，获得很好的回响。

参与试点计划的病患多数患有至少三种慢性疾病，但超过八成病患在参与计划的六个月后能更好地控制血糖，逾三分之二病患在管理自身健康方面也更有信心。

研究也显示，过去三年由综合诊疗所护理团队照顾的病患，能更好地控制糖尿病；到专科诊所、急诊部和入院接受治疗的人数也减少了。

王乙康强调，由多学科护理团队提供预防护理，是基层医疗的重要一环。综合诊疗所的护理团队可根据病患的护理需求，尽可能提供个人化护理。

护理团队一般有三名家庭医生和一名注册护士，注册护士须受过慢性疾病管理的培训，可指导病患如何自主管理病情。另一名护理协调员则在病患看诊前，先了解他是否患有潜在慢性疾病或已接种所需疫苗。

王乙康指出，护理团队可善用不同专业人士的专长，专属护理团队也有助于建立更强的医患关系。

出席开幕仪式的还包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，他也是马林百列集选区（如切）的基层组织顾问。

去年12月中投入运作的友诺士综合诊疗所坐落在竞争道（Chin Cheng Avenue），距离友诺士地铁站步行约10分钟。

这是本地第23家综合诊疗所，也是新保集团（SingHealth）旗下第九家综合诊疗所，楼高五层。首家由卫理公会福利服务经营的乐龄护理中心也设在同一栋楼内。

设在二楼的“E-Pal”空间，借助科技为病患带来更好的体验。病患可使用平板电脑观看视频，自学保健常识，或通过新保集团的Health Buddy应用，尝试登记、预约、付款和订药等电子服务。

此外，本地首个自动派发机取药系统EZYBOX目前处于测试阶段，最迟今年底启用。到时，病患看诊后就可迅速取药，不必到药房排队。