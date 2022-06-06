颜金勇：企业建立数码化和环境可持续做法能力必不可少

（早报讯）数码化和可持续发展是两个在多方面改变我国经济的新兴趋势，企业建立数码化和环境可持续做法的能力因此必不可少。

贸工部长颜金勇今天（6月6日）是在新加坡国际商会（SICC）的185周年常年午宴上，与企业分享新加坡经济2030年愿景。

在今年预算案出台的新加坡经济2030年愿景，构划了我国在快速变化的全球经济中，将如何协助企业和工人做好准备抓住新机遇的策略。

2030年愿景有四大支柱，分别是服务、制造、贸易和企业。

服务和制造业向来是新加坡经济的主要增长引擎。我国庞大和多元化的服务领域占经济比重超过70%，而我国的制造业则拥有出口产品到世界各地的世界级制造商。

颜金勇说，通过融入数码经济，企业可以更容易地获得跨国业务机会，并利用数码科技提供更好的产品和服务。

至于绿色经济的增长，也为企业提供绿色服务和产品以及增长可持续发展业务创造了机会。例如，对绿色融资和可持续发展战略咨询的需求可能会增加。

他表示，我国也同时培养在国际上具有吸引力的企业，以及蓬勃的起步公司环境。

本地的跨国企业、大型企业、中小企业和起步公司拥有在科技和创新方面相辅相成的能力，我国在善用这个生态环境方面还可以做得更多。

这几年来，我国的创业精神一直在发展，新一代企业也在国际上成名。我国将继续通过企业2030策略来支持它们的发展雄心。

例如，新加坡全球企业计划就为前途良好的本地企业提供定制支持，培养它们成为全球的领先品牌。