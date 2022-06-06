宏茂桥区推出年长者支援热线 30乐龄义工协助

（早报讯）宏茂桥区为年长者推出支援热线，由乐龄义工接听，解答年长者的问题如协助他们预约看诊、订餐等，或根据需要转介服务。

由慈善机构ACES Care和社会企业Octopus8推出的服务先在宏茂桥区试行，目前由30名宏茂桥德义区的乐龄义工帮忙经营热线，未来有意培训更多义工，把服务扩展到其他地区。

负责宏茂桥德义区基层事务的李显龙总理今天（6月6日）在德义民众俱乐部为ACES Care支援热线主持推介仪式。

也是ACES Care主席的资深社会工作学者华素博士（Dr S. Vasoo）指出，宏茂桥区的人口约35％是年长者，当中有不少是独居者。支援热线旨在协助年长者获取他们要找的服务，转介他们到相应的服务者，与此同时，让科技援助更人性化。因此，热线由乐龄义工经营，义工能更有效地与求助者沟通，协助解答他们的问题。

ACES Care 支援热线今天起启用，周一至周五上午9时至下午5时开放。（梁麒麟摄）

李显龙总理也肯定这项有意义的计划。他指出，从中获益的不仅仅是年长居民，乐龄义工在帮助他人的过程中也发掘意义，对社区有一份参与感。

ACES Care支援热线今天起启用，周一至周五上午9时至下午5时开放，热线号码是6797 6797。义工轮流值勤约三小时，一般能以中英文沟通，有的也熟悉方言。他们早前已接受培训，可以远程的方式接听热线。