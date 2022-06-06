青年遇袭背插刀 两涉案男已被控

（早报讯）23岁青年凌晨遇袭，背部插刀，血流如注，两名涉案男子17小时后落网，今天（6月6日）已被控上法庭，另八名涉及私会党活动的男子也被捕，其中一人已被控。10人的年龄介于15岁至30岁之间。

根据警方今天凌晨发出的文告，警方前天（4日）凌晨4时37分接获报案，指卡斯加登路（Cuscaden Road）的明苑发生刺伤案。

警方赶到现场，发现一名23岁青年的背部插着长20公分的鱼叉直刀（tactical harpoon），血流不止。

青年神志清醒，紧急送入院后，目前情况稳定。两名袭击者在警方抵达前逃之夭夭。

同天早上8时45分，警方接获一名男子手持开山刀（machete）出现在拉柏多公园的通报。警方抵达时，持刀男子与同伙已经离开现场。

东陵警署、金文泰警署，以及刑事侦查局的查案人员，通过调查及调阅电眼，确认明苑两名袭击嫌犯的身份，发现其中一人就是持刀出现拉柏多公园的男子。

综合控状，两名男子谢兰拉杰（22岁）和马盖舍瓦兰（28岁）与一名19岁青年米兰达，在警方接获通报的17个小时后落网。米兰达是菲律宾籍永久居民，与刺伤案无关，但因为拥有一把开山刀被捕。

另七人疑参与非法聚会及刺伤案

警方以抵触社团法令（Societies Act）逮捕另七人，包括三名青年，怀疑他们参与非法聚会及涉及明苑刺伤案。

谢兰拉杰和马盖舍瓦兰今早被控一项以危险武器致伤他人的罪状，指他们用鱼叉直刀致伤林吉埃舍瓦兰。

一旦罪成，两人各可被判坐牢长达七年，或罚款、或鞭刑，或其中两项兼施。

一被告还被指无照开车撞车

马盖舍瓦兰还面对另17项控状，其中9项抵触公路交通法令，指他无照驾驶他人汽车，撞击数辆汽车和货车。

他也因为醉酒、向警员吐口水、对警员施以暴力和不遵从指示等，抵触防止骚扰和杂项法令。

米兰达今早被控于本月4日早上8时零8分，在公园拥有开山刀。拥有危险武器一旦罪成，将在腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令下受罚，可判坐牢长达三年及鞭打最少六下。

国家法院法官下令马盖舍瓦兰还押心理卫生学院，接受精神评估，案展本月20日过堂。另两被告还押中央警署，案展本月20日过堂。

警方还在调查另七名涉及私会党活动的男子，包括三名青少年。

警方重申不会容忍目无法纪和暴力的行为，将竭力拘捕和严厉对付罪犯，让违法者面对严重的法律后果。