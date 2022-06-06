违例骑脚踏车撞伤七旬伯 送餐员坐牢三天

（早报讯）送餐员在组屋楼下违例骑脚踏车，撞倒七旬老伯导致他手腕骨折，法官指涉及脚踏车与行人的意外频频发生，必须严惩此类罪行，判送餐员坐牢三天。

这起事件发生在2020年10月5日傍晚5时50分许，地点是勿洛蓄水池路604座组屋楼下。案发时是Grab送餐员的被告莫哈末（26岁），今天（6月6日）承认一项疏忽行事导致他人重伤的罪名。

案情显示，被告当天为麦当劳送餐后，正骑车回麦当劳。他中途为了走捷径，快速骑过信箱处和组屋楼下的座位间。

70岁的老伯刚好站在信箱处，取信件后转身走向电梯时，出现在被告的右方，被告尝试紧急刹车，但因闪避不及把老伯撞倒。

被告和老伯双双跌落地面，老伯的手指流血、脸部和手脚红肿，但还能自行报警求助。被告没有受伤，他留在现场等警方和民防人员抵达。

樟宜综合医院的X光检测显示，老伯的右手腕骨折，并给了38天的病假修养。被告自愿缴付老伯的258元医药费。

控方指已年满70的受害者属于弱势人士，受伤后需要更长时间才能康复，被告对长者造成显著的伤害。

组屋楼下贴有通告，禁止人们骑脚踏车，但被告为了走捷径违反规定，进入只限行人使用的地区。控方也指案发在傍晚时分，一般上有更多居民会经过组屋楼下，被告应当更小心骑车，但他没有这么做，因此促请法官判被告入狱。

被告则恳请法官判他罚款即可，并指这是他当送餐员的两年来，首次遇到的意外，他也不是故意犯案。

但法官指涉及脚踏车与行人的意外频频发生，这些事件必须被遏制，因此必须判处被告判监禁以儆效尤。