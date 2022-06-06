世界城上演铁公鸡 男子与洋汉被捕

（早报讯）男子疑似走路撞到洋汉，还挑衅对方“可以好好走路吗”，结果双方大打出手，互殴的过程被目击者拍下视频上载，引起网上一片哗然。警方事后介入调查，在“滋事打架”的罪名下将两人逮捕。

这起殴斗事件昨天（6月5日）发生在金声河畔道（Kim Seng Promenade）的世界城（Great World City）。

根据网上流传一段时长20多秒视频，一名华族男子与洋汉赤脚在商场的出入口外大打出手。洋汉人高马大，男子身材瘦削，外型明显差了一大截，两人开始互殴不久，男子便开始居下风。视频中，洋汉得势不饶人，用手肘攻击男子的头部，拳头如雨下，把男子逼到死角后继续暴打。

男子不堪暴打，多次跌坐在地上，倒地时还被洋汉以脚猛踢胸口和背部。

没人知道互殴事件的导火线，但网上几乎同时传出的一段音频，似乎可以看到一些端倪。音频中，一名自称是目击者的男网民表示，涉及互殴的两名男子，之前在商场里走路时相撞，男子当时脱口而出问对方“可以好好走路吗”。

Right or wrong, we don’t need this kind of FTs 😑😑😑 Posted by Singapore Incidents on Sunday, June 5, 2022

根据目击者的绘述，洋汉起初看起来有些胆怯，但男子持续挑衅，两人于是到购物商场外“单挑”。

有几名公众在两人打斗时走过，虽没有停下脚步但频频回头看。

有网民在面簿页面“Singapore Incidents”发布的这则贴文下留言，质问为什么没人上前劝阻或报警。也有人指责两人不应以暴力解决纠纷，呼吁有关当局介入调查。

警方受询时说，昨天在上述地点接获两名男子打架的通报。经过调查，东陵警署的调查人员确认了两名涉事者的身份，并在今天（6日）以滋事打架（affray）的罪名下将两人逮捕。

调查正在进行中。