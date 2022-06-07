本地股市周二开盘可关注个股

（早报讯）美国5年期和10年期国债收益率自5月中旬以来首次突破3％，华尔街隔夜股市周一在震荡中小幅收高，纳斯达克指数微升0.4％，标普500指数和道琼斯工商指数各涨0.3％和0.1％。

受美股上周五下挫影响，本地股市承压下滑。新加坡海峡时报指数昨天闭市报3226.63点，微跌5.34点或0.17％。

周二（6月7日）开盘可关注个股：

1.凯德投资（CapitaLand Investment）收购澳大利亚一栋永久地契办公楼，并纳入凯德开放式房地产基金（CapitaLand Open End Real Estate Fund，简称COREF）。这栋办公楼位于墨尔本中央商业区，楼高22层，净可出租面积达3万2000平方公尺。

集团今早开市前发文告披露，上述收购标志凯德投资半年之内在澳洲第五项投资，同时也是COREF在澳洲首个收购项目兼亚太第四个项目，COREF自去年8月成立以来，总投资额达约9亿美元（12亿4000万元）。

2.在新交所观察名单的联达科技（ASTI Holdings）披露，公司昨日接获新交所的除牌通知。

3.欧华能源（Ouhua Energy）申请延后6月底前发布2021财年年报、可持续发展报告及举办2021财年股东大会，新交所对此不表示反对。

4.凯利板公司美特医疗保健（Meta Health）公布，原集团子公司5Digital的执行董事长黄祺发博士，将于今天出任集团董事长兼首席执行官，负责管理集团向数码医疗保健领域转型。

5.仁恒置地（Yanlord）公布未经审计的运营数据显示，集团今年5月的合同预售总额和预售总建筑面积同比分别下降70％和62.5％，至11亿人民币（约2亿2700万新元）和4万7695平方米。