张志贤：对抗气候变化 须有政策根除问题和创造解决方案

（早报讯）气候变化是典型的“公地悲剧”，人人共享环境所提供的资源，却未给予它妥善照顾。因此要应对气候变化，政府须制定政策来反映人类行为的经济成本，并促企业和个人采取良好行为。

生态繁荣周（Ecosperity Week）今天（6月7日）开幕，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤为活动发表主旨演说时，谈到政策、企业和科研在抗衡气候变化上扮演的角色。

2020年，我国定下长期低排放发展战略目标，希望到了2050年能把温室气体排放量，从2030年的峰值减半至3300万公吨，然后在本世纪下半叶实现净零排放。政府会在今年较迟时候正式修改这项目标，争取提前在本世纪中叶达到净零排放。

我国届时也会正式修订国家自定贡献预案（NDC）和长期低排放发展战略（LEDS）。

张志贤重申，在敲定计划之前会密切咨询业界和公民利益团体，要实现新的目标，须从政策、私人企业措施及科研这三方面着手。

张志贤说，要对抗气候变化达到“生态繁荣”，政策至关重要。制定政策不仅是为了减少碳排放，也为了实现可持续发展目标、创造循环经济，以及建造可持续和宜居的城市。政府需要制定正确的政策直捣问题根源，然后从系统的层面创建解决方案。

例如，要打造可持续的交通系统不能只是以电动车取代内燃式引擎车，较根本的系统层面解决方案，是建设健全的公共交通系统，减少用车需求。

张志贤说：“气候变化是‘公地悲剧’（tragedy of the commons）的典型例子。我们需要政策来准确反映经济成本，以及轻促企业和个人采取良好的行为。例如，碳税能确保碳排带来的负面外部效益有个正确定价，由促成排放的各方共同承担。”

生态繁荣周由淡马锡控股主办，为期三天的活动在滨海湾金沙会展中心举行，每天聚焦不同课题，包括加速能源转型、交通领域和重工业去碳化。以及亚洲绿色金融转型。