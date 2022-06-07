本地股市周二早盘跌0.22％

（早报讯）美国国债收益率进一步攀升，引发市场担忧借贷成本上升将拖累公司收益，投资者普遍观望，本地股市低开，中午12时报3219.58点，下滑7.05点或0.22％。

海指早盘最高点3228.97点，最低点3214.46点。全场成交量1亿零60万股，成交额5亿2690万元，上升股182只，下跌股215只。

跌幅显著的海指成份股有创业公司（Venture）,下跌1.9％至17.59元。

亚太区域股市涨跌互见，上海、深圳和东京股市皆上扬，涨幅不超过0.55％，悉尼和首尔股市各跌0.92％和1.31％。

美国投资机构Kayne Anderson Rudnick的投资组合经理兼高级研究分析师皮尔（Julie Biel）告诉彭博社，股市在整个夏季继续上下波动，整体来看，“人们正在努力找寻方向，如何在不出现衰退的情况下让经济着陆，也就是所谓的软着陆。”

个股消息方面，房地产公司华丰股份（Hwa Hong）的收购方Sanjuro United私人有限公司，将现金收购价从每股0.37元调高至0.40元。

华丰股价今早上扬2.56％，至0.40元，交易量达逾167万股。华丰今早开市前发文告披露，最新收购价高过截至5月12日过去九年期间的收盘价，也较截至去年12月底的每股净资产值高出溢价40.4％。

这是华丰目前收到唯一的收购献议。收购方表示无意调整最新收购价，不过保留权利在竞争情况下会这样做。