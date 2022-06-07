亚细安启动行动计划 减少受认证企业通关成本

（早报讯）亚细安必须共同加深区域内及与世界的整合，才能发挥潜力。亚细安国家通过今年下半年起逐步落实的一项企业相互认可安排，为企业节省更多贸易相关成本，提高亚细安的贸易效率和竞争力。

亚细安成员国今天（6月7日）在第31届亚细安关税局长会议上启动亚细安授权优质企业互相认可安排（Authorised Economic Operator–Mutual Recognition Arrangement，简称AEO MRA）的联合行动计划。财政部长黄循财在会议开幕式上致辞时说，这是亚细安为提高关税通关效率、保持竞争力所踏出重要的一步。

根据安排，获任何亚细安国家授权的企业在其他成员国的关税文书和货物检查次数将减少。这些企业也能享有更多的通关便利，被抽选接受检查的货物也能获得优先处理。在贸易出现阻断时，它们的货物通关程序也能加急处理。

黄循财说，研究显示这类安排可助通关效率提高至少30％。“这对企业意味着节省更多成本，对亚细安国家意味着彼此的贸易能更有效率，我们也能保持竞争力。”

亚细安十国的关税机关代表今早通过实体和线上混合方式出席开幕式。黄循财谈到亚细安进一步的关税合作时说，亚细安可深化与主要贸易伙伴的关税合作，如把亚细安对外单一窗口（ASEAN Single Window）与中、美、日、韩等伙伴衔接。

各国也可在通关程序上采取一些共同标准，减少行政费用，使本区域的电子商务市场更具吸引力。

今早启动的联合行动计划标志着亚细安成员国到了2025年全面落实互相认可安排的承诺。根据计划，亚细安十国今年下半年将签署AEO MRA文本，已做好准备的成员国明年便会展开落实相关安排的试验计划。余下的成员国则在做好准备时落实安排。