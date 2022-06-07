乌节路街头艺人 “木珠呼拉圈阿伯”走了

（早报讯）带给公众无数欢乐的乌节路街头艺人，“木珠呼拉圈阿伯”走了。

《新明日报》去年曾报道，有网民曾流传阿伯胡豪其已去世，甚至有人制作了抖音（TikTok）视频，加入“安息”等字眼哀悼。他事后现身辟谣，说自己很健康，但确实生病和住院，已看开生死之事，对“假死讯”也不生气。

如今，活泼开朗的胡豪其真的走了，享年80岁。

妻子丘莲英说，胡豪其摇木珠呼啦圈很厉害，一次还能摇三条。（档案照）

谈到胡豪其的木珠呼啦圈，遗孀丘莲英（77岁）灵堂上受访时透露，朋友20年前从中国带了木珠呼啦圈，原本要教她，说是能强身健体，后来就叫丈夫一起练。“男的其实比较难学，可是丈夫学会了，玩的很厉害，全身上下都可以用来玩，一次可以摇三条，真的佩服他。”

一开始，两夫妻常会一起出去摇呼啦圈，丘莲英还会边唱边摇，跟着一群朋友摇完后再去吃饭。

“后来，孙子出世，我就专注照顾孙子，丈夫就自己出去表演。他爱社交、爱聊天、爱运动，更喜欢到乌节路表演”。

疫情来袭，原本每周三次都到乌节路表演的胡豪其不能外出，身体一向硬朗的他，健康也开始亮红灯，性情变得郁闷，甚至患上抑郁症。

直到上个星期天（6月5日）早上，丘莲英外出晨运，回家后想和丈夫一起吃早餐，却不见他的踪影，后来接获警察通知丈夫轻生过世。

丘莲英说：“呼啦圈像是他唯一的乐趣，每天早上都去跑步，回来都会说一些开心的事。即使抑郁，还是爱开玩笑。”

胡豪其将在今天（7日）傍晚出殡。

驾车撞路边围栏 入院才知患失智症

丘莲英说，丈夫曾在2020年底迷路，险些通过大士第二通道去了马来西亚，之后不慎撞上路边的围栏，受伤送院。

“也就是这次入院检查，才发现他患有失智症。这也是他后来较少到乌节路表演的原因。”

阿伯年轻时到马国教书，与妻子谱出恋情。（罗妙婷摄）

马国教书与妻缔良缘

阿伯年轻时到马国教书，与妻子谱出恋情。

谈到两人的情史，丘莲英透露说，自己是马来西亚人，以前女生比较少有机会读书，都只能带着弟弟妹妹上学。当时，胡豪其到她家乡教华文，她正好去上课，就这样结下良缘。丘莲英于1965年嫁给胡豪其，跟着他到新加坡组建家庭。她含泪笑说：“他是福建人，却喜欢听我唱客家歌，我常用手机播给他听。”