谎称货未收到骗2万元退款 男子认罪待判

（早报讯）在电商平台网购电子产品和书籍等，货到手后谎称货没到，男子以如出一辙的手法，两年内至少19次骗使电商平台亚马逊发放共2万元退款。男子每次得逞后便把部分物品转售，从中赚一笔钱。

25岁的被告黎世兴（译音）面对19项欺骗控状，他今天（6月7日）承认其中七项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告2019年底便用四个手机号码，在电商平台亚马逊（Amazon）注册至少四个用户账号。

他之后使用这些账号网购多个电子产品、书籍和其他物品，并使用三张信用卡支付款项。

然而，每次收到上网订购的物品后，被告就会谎称没有收到货，要求亚马逊退款。实际上，物品送上门时，被告的家人是有帮忙签收的。

把部分物品卖掉

每次收到被告的退款要求，亚马逊很快就办理退款，退款前并未加以核实，也没起疑。被告过后就把部分物品留下自用，其余则卖掉赚钱。

调查显示，被告在2019年11月至去年4月，至少19次在亚马逊购买超过2万元的物品，并以上述手法欺骗亚马逊作出全额退款。

亚马逊后来发现异样，并通过内部调查确认被告身份，于是在去年4月报警。

警方介入调查后，从被告的住家起获部分物品，至于其他已转售的物品，被告则赔偿了1万9080元给亚马逊。

代表律师透露，被告早前出现精神分裂的症状，曾到心理卫生学院求医，因此恳请法官下令让被告接受精神评估，看被告是否适合接受强制治疗令。

案展7月13日下判

控方不反对让被告接受评估，法官因此下令提呈强制治疗令的评估报告，再决定被告的刑罚，案展7月13日下判。