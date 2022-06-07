女医生撞伤行人 罚4000元吊照五年

（早报讯）女医生在交通灯处欲左转时，撞倒一名过马路的男行人，导致对方头部骨折和脑出血，被判罚款4000元及吊销驾驶执照五年。

代表律师庭上称，女医生向来做事细心，这事件与她一贯的性格不符，她可能因为在冠病期间任职前线，精神压力倍增而分心。

新加坡中央医院高级顾问黄丽明（66岁）今天（6月7日）承认一项驾驶时没有顾及其他公路使用者安全的罪名。她于2020年7月8日早上约6时50分，在芽笼路朝加冷路方向行驶的路段，撞伤29岁的男行人。

案情显示，被告事发时从加冷路左转进入基里玛路（Guillemard Road），当时交界处亮着允许汽车通行的绿灯。男子则在这时走过行人道，从汽车的左边走到右边。

庭上播出的电眼画面显示，当时下着雨且道路湿滑，男行人正撑伞过马路，出现在汽车的前方，但被告继续往前行驶，将他撞倒。

男子事后被送往樟宜综合医院，医疗报告显示他的后脑勺骨折，脑部也出血，医院发给他约一个月病假。

代表律师求情时称因为当时下雨，路况没有那么清晰，并指男行人在行人绿灯闪烁时才开始过马路，也算疏忽行事，不能把责任全归咎于被告。

意外发生后，女医生也马上给予援助，以专业知识评估伤者的伤势，并为他电召救护车。律师指这是被告14年驾驶经验里首次出车祸，基于以上因素，他恳请法官将罚款判为2500元。

控方反驳时说，无论当时的天气如何，被告都有安全驾驶的责任。另外，虽然被告的同事纷纷为她写人格证明书，控方指这不应该影响判决，因为车祸通常都因为一时疏忽发生，法庭须阻遏疏忽驾驶的行为。

法官下判时同意被告的罪责不高，但考虑到车祸导致行人的显著伤害，最终判她免坐牢，罚款4000元，及吊销执照五年。（人名译音）