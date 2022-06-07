女医生撞伤行人 罚4000元吊照五年

文 /
陈昱嘉

发布 / 2022年6月7日 6:25 PM

新加坡中央医院高级顾问黄丽明驾驶时没有顾及其他公路使用者的安全，撞倒男行人导致他重伤，结果被判罚款4000元及吊销驾照五年。（海峡时报）
新加坡中央医院高级顾问黄丽明驾驶时没有顾及其他公路使用者的安全，撞倒男行人导致他重伤，结果被判罚款4000元及吊销驾照五年。（海峡时报）

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（早报讯）女医生在交通灯处欲左转时，撞倒一名过马路的男行人，导致对方头部骨折和脑出血，被判罚款4000元及吊销驾驶执照五年。

代表律师庭上称，女医生向来做事细心，这事件与她一贯的性格不符，她可能因为在冠病期间任职前线，精神压力倍增而分心。

新加坡中央医院高级顾问黄丽明（66岁）今天（6月7日）承认一项驾驶时没有顾及其他公路使用者安全的罪名。她于2020年7月8日早上约6时50分，在芽笼路朝加冷路方向行驶的路段，撞伤29岁的男行人。

案情显示，被告事发时从加冷路左转进入基里玛路（Guillemard Road），当时交界处亮着允许汽车通行的绿灯。男子则在这时走过行人道，从汽车的左边走到右边。

庭上播出的电眼画面显示，当时下着雨且道路湿滑，男行人正撑伞过马路，出现在汽车的前方，但被告继续往前行驶，将他撞倒。

男子事后被送往樟宜综合医院，医疗报告显示他的后脑勺骨折，脑部也出血，医院发给他约一个月病假。

代表律师求情时称因为当时下雨，路况没有那么清晰，并指男行人在行人绿灯闪烁时才开始过马路，也算疏忽行事，不能把责任全归咎于被告。

意外发生后，女医生也马上给予援助，以专业知识评估伤者的伤势，并为他电召救护车。律师指这是被告14年驾驶经验里首次出车祸，基于以上因素，他恳请法官将罚款判为2500元。

控方反驳时说，无论当时的天气如何，被告都有安全驾驶的责任。另外，虽然被告的同事纷纷为她写人格证明书，控方指这不应该影响判决，因为车祸通常都因为一时疏忽发生，法庭须阻遏疏忽驾驶的行为。

法官下判时同意被告的罪责不高，但考虑到车祸导致行人的显著伤害，最终判她免坐牢，罚款4000元，及吊销执照五年。（人名译音）

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