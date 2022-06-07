傅海燕：集体行动刺激投资和经济 是新加坡可持续发展关键

（早报讯）推动整个社会采取行动刺激投资和经济活动，实现更包容的绿色转型，是新加坡迈向可持续发展的关键。

永续发展与环境部长傅海燕今晚（6月7日）在滨海湾花园举行的“生态繁荣周”开幕晚宴上发表主旨演讲时说：“面临应对气候变化的艰巨任务，个人行动可能显得微不足道，而且确实不足，但集体行动有助于实现我们共同的终极目标。”

傅海燕提醒，若消费者避免使用即用即丢的物品、购买本地生产的食品以及选用节能电器，将产生涟漪效应，加速更可持续的绿色解决方案。

越来越多企业也意识到未来的循环低碳经济机遇，并率先以可持续发展作为竞争优势。

傅海燕举例，全球目前有超过5000家企业参与联合国的“奔向零碳”（Race To Zero）计划，当中不乏本地企业，例如城市发展（CDL）、翱兰国际（Olam International）、新电信和新加坡交易所。

格拉斯哥净零金融联盟（简称GFANZ）也调动超过120万亿美元（约165亿新元）的私人资本，推动全球经济在2050年之前实现净零转型。

傅海燕强调，即使面对冠病疫情、通胀加剧和地缘战略挑战，各国仍须保持对抗气候变化、保障可持续未来的国际势头。

新加坡也须发挥优势和专长，加速推行可持续的解决方案。傅海燕说，我国作为备受信赖的全球金融枢纽，可推动区域绿色金融和碳服务的增长，这将让企业获得所需资金进行创新以及扩大绿色项目。

生态繁荣周由淡马锡控股主办，为期三天的活动在滨海湾金沙会展中心举行，每天聚焦不同课题，包括加速能源转型、交通领域和重工业去碳化，以及亚洲绿色金融转型。