公司涉转移汽油给朝鲜船受查 董事扔电脑毁证监15周

（早报讯）本地公司涉嫌转移汽油给朝鲜船，被当局盯上后，公司股东兼董事在情急之下扔掉电脑和手机销毁证据，被判入狱15周。

涉案本地注册Yuk Tung Energy私人有限公司（简称YTE）的董事刘成敬（31岁），今天（6月7日）承认两项妨碍司法公正的罪名。

身为联合国成员，我国有义务遵守联合国对朝鲜的制裁，控方指公司涉及的罪行，及被告随后妨碍司法公正的举止，严重影响新加坡的国际声誉。

案情显示，YTE租用另一家在库克群岛注册，名字同样是Yuk Tung Energy的公司所拥有的船只。法庭文件没透露两家公司的具体关系。

2018年1月20日，该船被拍到在东海海域转移汽油给一艘朝鲜船，涉嫌抵触联合国法令。日本外交部也在几天后发布照片为据，新闻引起国际关注。

被告的工作包括计算公司的交易，及向另一名董事叶贝尼托（Benito Aloria Yap）学习如何打理生意。被告也负责跟叶贝尼托解释公司的生意合约内容，由后者做出最后的商业决定。

事件揭露后，叶贝尼托到办公室取走相关文件，并吩咐职员把被告的桌上型电脑搬到被告的住家。

被告后来跑到马来西亚，与叶贝尼托、拥有船只的公司业主唐国华（Tang Kok Wah Eric）及其他职员会合，讨论要如何处理这起事件。

被告不久后把桌上型电脑丢进本地某个垃圾槽，该台电脑存有公司每日交易资料，内容与警方调查有关。被告承认他知道公司运营不正当，深怕警方会从电脑找出犯罪证据，因此决定将其销毁。

被告也谎称他的手机装在包包里，由于包包被汽车碾过，手机因此被摧毁，但他事后承认把手机扔掉。

商业事务局2月初突击办公室，没有找到资料和器材，至今被告的桌上型电脑和手机也未寻获。当局在调查过程中掌握些许信息，但最终因为缺乏电脑和手机的关键资料而无法完成对公司的调查。

联合国当时要求新加坡政府提供此案的相关信息，包括解释为什么这两艘船会有接触，转移汽油的相关文件等，但因为被告妨碍司法公正的行为，当局始终无法提供先关的资料。

据《联合早报》了解，叶贝尼托至今仍逍遥法外，唐国华目前未被控。

根据我国外交部的陈述书，朝鲜在案发时期进行几次核武器测试，威胁国际和区域安全，控方指事件发生在这背景下，只让我国在国际社会中显得更加尴尬。

陈述书也指出，被告的行为导致国际伙伴质疑我国是否履行遵守联合国法律义务。涉案公司事后被列入联合国黑名单，影响了国际市场对本地其他公司的印象，打击了本地经济领域的发展。

违反联合国法令的罪名附带最长10年监禁，及最高50万元罚款。控方指公司涉及的罪名严重，被告妨碍司法公正的罪行也随之更严峻，强调被告应该被严惩以起阻遏作用。（人名译音）