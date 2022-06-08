本地股市周三开盘可关注个股

（早报讯）华尔街隔夜股市连续两个交易日收高，道琼斯工商指数周二上扬0.8％，纳斯达克指数和标普500指数则各涨0.94％和0.95％。

在通货膨胀数据出炉和央行会议展开前，投资者选择观望，亚太股市昨天普遍下跌，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3231.54点，全日微起4.91点或0.15％。

周三（6月8日）开盘可关注个股：

1.IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）以13亿4500万令吉（约4亿2000万新元）脱售旗下的马来西亚国际医药大学（International Medical University，IMU），其中包括了一家尚未竣工的医院。这项脱售主要配合集团推动资本效率增长的策略。脱售这个资产后，集团将专注于巩固现有的医疗保健业务，以及将业务扩展到新的市场。

2.普威集团（PSC Corp）斥资9510万元收购食品业者典发食品（Dean Fa Foo）在中国和台湾的业务，借此扩大集团的大豆生产基地以及进军中国消费市场。典发食品旗下的典发食品苏州（Dean Fa Suzhou）生产和分销豆腐、豆浆、素肉、面条和冷冻食品，它将产品出口到美国、澳大利亚、新加坡和韩国等全球市场。

3.大兴当（Maxi Cash）通过金融科技业者MatchMove的银行平台推出移动应用，为外籍员工等无法获得充分服务的社群和消费者提供数码金融服务。

4.上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）答复新加坡交易所的询问时披露，公司截至3月底取得4350万人民币（896万新元）贷款，当中3000万人民币抵押贷款用来抵销旧抵押贷款及向供应商付款。