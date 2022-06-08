拍照就能查看种类 亚洲首个应用可打击鱼翅走私

（早报讯）用手机拍张照，几秒钟就能知道鱼翅来自哪个物种。亚洲首个通过人工智能技术识别鱼翅的手机应用诞生，可大大提高检测非法鱼翅贸易的效率，助力打击非法野生动物贸易。

国家公园局、微软（Microsoft）与美国非营利生态组织保护国际基金会（Conservation International）今天（6月8日）联合推出手机应用Fin Finder。这款手机应用耗时九个月研发，在微软公用云端服务平台Microsoft Azure运行，通过人工智能（AI）图像分析技术，识别非法贸易中的鲨鱼翅及鳍刺类鱼翅（ray fin）。

国家公园局和新加坡关税局将从今年第三季正式启用Fin Finder，查验进口到新加坡的鱼翅。

根据濒危野生动植物国际贸易公约（CITES）的统计数据，全球有约1000个鲨鱼和鳍刺类鱼品种，其中逾30种列在这份公约的附录二中。根据CITES定义，它们是现在不一定面临灭绝威胁的物种，但除非贸易受严格控制，否则就可能面临灭绝威胁。CITES贸易数据库的资料显示，新加坡占全球鲨鱼及鳍刺类鱼贸易的9%。2012年至2020年间，每年有超过160吨属于附录二列出物种的鱼翅进入了新加坡。

记者尝试操作应用时发现，鱼翅经识别后，手机应用不仅会显示相关物种的学名和常用名、物种分类和是否为列入CITES的物种，也会显示识别结果的信心指数。