格拉斯哥净零金融联盟在本地设首个区域办事处

（早报讯）格拉斯哥净零金融联盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero，简称GFANZ）在本地开设首个区域办事处，为亚太区金融机构和政策制定者提供共享净零排放机遇和挑战的平台，以加速本区域经济向净零排放转型。

GFANZ由全球超过450家金融机构组成，致力于加速全球在2050年向温室气体净零排放的过渡，以及实现《巴黎协定》将全球气温升幅控制在1.5摄氏度以内的目标。

GFANZ为亚太区金融机构和政策制定者推出网络平台（GFANZ APAC Network），以征集反馈意见以及确保净零排放的举措具包容性和适用于所有人。该平台将针对关于净零排放的机遇和挑战进行知识共享和举行公开对话会，以实现全球绿色转型。

GFANZ在本地开设的区域办事处获得新加坡交易所（SGX）、淡马锡和新加坡金融管理局（MAS）的支持。

新交所首席执行官罗文才今早（6月8日）在新交所开市敲锣仪式上演讲时说，近年来，亚太区在可持续发展方面的努力取得进展。政策制定者、企业、投资者和生态系统的其他利益相关者都在响应号召。尽管如此，本区域仍需要更努力和更快地实现净零排放目标。

他指出，作为连接亚洲和全球市场的国际多资产交易所，新交所致力于与生态系统合作，实现亚太区的净零排放目标。

另一方面，金管局局长孟文能（Ravi Menon）将担任GFANZ新成立的咨询委员会主席。

孟文能在仪式上说，GFANZ网络平台的成立来得及时。在经济增长、城市化和富裕水平上升的背景下，亚洲到2030年的能源需求预计翻倍。东南亚仍有约4500万人无法使用电源。化石燃料至少在未来几年，会继续在满足亚洲能源需求方面发挥重要作用。本区域应对发展需求和去碳化之间的冲突，关键在于公共和私人界紧密合作，勾勒出可信赖和具包容性的过渡路径。