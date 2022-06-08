本地股市周三早盘跌0.18％

（早报讯）本地股市今日（6月8日）高开，但仅维持短暂涨势，海峡时报指数中午12时报3225.60点，下滑0.18％或5.94点。

海指早盘最高点3241.80点，最低点3222.12点。全场成交量7亿5855万股，成交额4亿6204万元，上升股236只，下跌股153只。

海指下行压力来自权重最大的银行股，星展集团（DBS）下跌1.14％至30.46元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）各跌0.45％和0.76％，报28.49元和11.81元。

富瑞金融集团分析师古哈（Krishna Guha）在最新报告中对三只本地银行股维持“持守”评级。他指出，虽然存款继续流入，给予企业贷款限额更高，但贷款增长仍然缓慢，贷款对存款比率（LDR）下降。

亚太区域股市涨跌互见，香港上涨1.73％，东京、悉尼和首尔股市皆攀升，涨幅介于0.18％至0.93％；上海和深圳股市则各跌0.7％和0.91％。

市场人士对股市前景抱持谨慎态度。全球资产管理公司贝莱德（BlackRock）全球配置主题策略主管摩尔（Kate Moore）告诉彭博社，确定未来几个月的方向变得越来越困难，“似乎所有投资领域对市场方向缺乏坚定信念。我们将看到更多投资者保持观望及谨慎。”

由于能源价格上涨，金融环境收紧以及乌克兰局势造成的进一步供应中断，美国经济今年料增长2.5％，比先前预测低1.2个百分点。