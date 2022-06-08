抵消飞机排碳量 新航客户7月起可购买可持续航空燃料碳信用

（早报讯）从下个月起，新航的企业客户和货运代理在使用空运服务时，可购买获得认证的可持续航空燃料碳信用，用来抵消碳足迹，协助实现净零排放的目标。

到了今年第四季，所有新航客户也可自愿购买碳信用，抵消飞行的碳排放。

交通部长易华仁今天（6月8日）在淡马锡主办的生态繁荣周（Ecosperity Week）第二天活动上发表主旨演讲时，宣布推出可持续航空燃料碳信用（Sustainable Aviation Fuel credits）试行计划。这是新加坡民航局、新加坡航空公司和淡马锡共同制定的计划。

可持续航空燃料指的是通过废油等较清洁和可持续原料生产的飞机燃料，在使用周期内释放的排碳量比传统燃油少80％，不过价格贵上两倍到五倍。通过上述计划，可协助航空公司降低使用这类低碳燃料的成本。

每购买一个碳信用 可抵消2.5公吨排碳量

根据民航局、新航和淡马锡今午发的联合文告，下个月供出售的1000个碳信用相当于1000公吨的可持续航空燃料，这批燃料可减少约2500公吨的排碳量。每购买一个碳信用，可用来抵消2.5公吨的排碳量。

文告指出，商业和休闲旅客等客户以及货运代理业者可通过这项计划减少碳足迹，为环保尽一分力。“购买碳信用，也能帮忙促进可持续航空燃料的需求，支持这个新兴领域的发展，推动业界改用可持续航空燃料。”

这些碳信用会获得可持续生物材料圆桌会议的认证，确保日后会以公平透明的方式进行交易。圆桌会议使用的认证系统是全球备受信赖的可持续认证系统之一。

新航客户和货运代理业者可直接通过新航购买碳信用，后者也能将这些碳信用转卖给下游客户，用来抵消他们在业务运作的碳足迹。

今年第四季起，所有新航客户也能同时购买可持续航空燃料碳信用和碳抵消（carbon offsets）。