人力部调查：疫情期间每周有至少一天休息日的女佣比率减少

（早报讯）去年本地有93.4％的外籍女佣每月有至少一天的休息日，比2015年的97.5％少。人力部指出，这可能同冠病疫情期间更多女佣选择在休息日留在家中有关。

人力部今天（6月8日）公布2021年外籍女佣与雇主调查的结果。调查在去年下半年以面对面访问和网络问卷的方式，对1208名女佣与802名雇主收集反馈。

结果显示，去年外籍女佣与雇主的满意度都比上两次分别在2015年和2016年进行的调查高。

99.2％女佣对工作感到满意

其中，有99.2％的外籍女佣对在新加坡生活和工作感到满意，会推荐她们的朋友或家人也到本地工作。这比2015年的97.2％满意度多两个百分点。有超过八成的外籍女佣在受访时也表示有意继续留在新加坡工作，同2015年的77.5％相比也有所增加。

虽然受访的女佣对住宿条件、工作量、情感支持和食物的满意度都增加，但每个月有至少一天休息日的女佣却减少。调查发现，有54％的女佣选择在休息日留在家中休息，比2015年的1.6％增加许多，相信是同疫情期间减少外出避免感染有关。

雇主方面，有85.2％的雇主对现有女佣感到满意，同2015年的74.6％相比增加超过10个百分点，超过七成也有意在女佣约满后续约。