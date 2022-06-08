女经纪涉五年收逾13万贿款 与另两人被控

两燃油公司经纪和一船务公司副经理，因涉行贿受贿今早（6月8日）一并被控，其中女经纪五年来收下的贿款超过13万元。

两名燃油经纪分别是吴洁诗（45岁）和林伟雄（32岁），他们案发时在Integr8 Fuels Asia有限公司工作。另一名被控的则是案发时在太平船务有限公司（Pacific International Lines Pte Ltd）当副经理的王志贤（33岁）。

吴洁诗共面对八项受贿的罪行，指她在2016年至2020年之间，收下共约9万5000元美金（新币约13万0617元）的贿款，帮助Taimin Petroleum & Chemicals Limited的燃油经纪迈克，以及Seven Seas Oil (Hong Kong) Limited的总经理陆晋安（译音），和自家公司达成合作关系。

贪污调查局发出文告指，吴洁诗除了在2016年至2020年之间受贿外，还在2020年答应接受迈克约1万5000元美金（新币约2万0623元）的贿赂，相信交易最终并未来得及完成。

林伟雄则被指在2020年12月至2021年3月之间，三次贿赂王志贤，诱导对方帮忙与太平船务有限公司达成合作关系。这三次他共给了1200元，之后还答应再给400元。

两人因此各被控4项抵触防止贪污法令的罪行。

文告强调，新加坡对贪污行为采取零容忍态度。被告一旦行贿罪名成立可被判罚款最多10万元，或坐牢最长五年，或两者兼施。

吴洁诗目前以10万元获得保释，案展7月20日过堂。林伟雄和王志贤则各以5000元获得保释，案展7月6日过堂。