谎称已接种疫苗 洋汉涉向卫生部作假陈述被控

（早报讯）被指与全科医生柯杰智和诊所助理蔡清顺串谋作出虚假陈述，谎称自己和另一名女子已接种国药疫苗，以便取得接种证明，澳大利亚籍男子今天（6月8日）被控上庭。

被告是43岁的纽顿·大卫·克里斯托弗（Newton David Christopher），他面对两项共谋向卫生部作出虚假陈述的控状。

控状指他在去年12月底至今年1月，与全科医生柯杰智（33岁）和诊所助理蔡清顺（40岁）串谋向卫生部作出虚假陈述，谎称他和一名女子黄琅佳（Wonglangka Apinya）已接种国药疫苗，以便取得接种证明。

控状没揭露他与柯杰智和蔡清顺的关系，以及上述女子是否会被控上庭。案展7月5日进行审前会议。

同样被指对卫生部作出虚假陈述的柯杰智、蔡清顺和“Healing The Divide”组织创办人许淑慈（46岁）在今年1月被控上庭，三人的案件展期至7月18日过堂。

新加坡医药理事会的临时停业令委员会（Interim Orders Committee）曾在3月发表声明，柯杰智涉嫌以生理盐水为15名病患“接种”假冠病疫苗，并向其中三人收取每剂1000元至1500元的费用，被吊销行医执照18个月。

柯杰智也被指在去年底未按合法程序，为至少430名未接种疫苗者远程进行活动前冠病检测，还把伪造的检测结果和接种状态上载到卫生部平台。（人名译音）