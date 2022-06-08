学校假期更多人通关 新马陆路关卡交通更拥挤

（早报讯）进入六月学校假期，新马陆路关卡交通更拥堵，上个周末每天有约26万2000人次通关，是自陆路边境4月开放以来人数最多的。

我国移民与关卡局估计，关卡拥堵情况将持续到本月27日开学为止，当局呼吁旅客预留更多通关时间，并避开高峰时段。

根据移民与关卡局今天（6月8日）发的文告，学校假期开始的第一个周末（6月3日至5日），每天共有约26万2000人次通关，比复活节长周末的每天平均14万9000人次明显增加许多，卫塞节周末则有22万4000人次通关。

文告指出，在2019年冠病疫情前的六月学校假期，旅客乘车通关时间可长达接近两个半小时。移民与关卡局呼吁民众避开以下尖峰时段：

出境：星期五下午6时至深夜11时59分；星期六早上6时至9时，以及晚上9时至11时59分；星期天早上6时至8时。

入境：在本月24日之前的平日晚上10时至11时59分，星期六晚上9时至11时59分，星期天下午6时至晚上11时59分。

此外，当局也提醒民众，由于新山苏丹依斯干达大厦的汽车通关柜台正进行系统翻新工程，部分柜台将停止运作。

移民与关卡局说，为了避免受困车龙，民众可改用通关巴士服务，而不是开车入境马国。

当局也呼吁驾车者在出发前通过One Motoring网站或是快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况。