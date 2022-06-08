企管局调查亚斯达卡控股的现任和前职员

（早报讯）会计与企业管制局（ACRA）正在对亚斯达卡控股（Astaka Holdings）的前职员和现任职员展开调查，并要求公司提供与这些职员有关的资料。

亚斯达卡周三（6月8日）披露，于上个月27日接到来自企管局的信函。当局通知公司，它正在根据1967年公司法，调查公司的前职员，并要求公司提供有关职员的某些资料。

公司于本月2日向企管局了解调查的性质和范围。当局于7日回应指出，调查和新加坡交易所上市纪律委员会（Listings Disciplinary Committee，简称LDC）去年公开谴责亚斯达卡（Astaka），以及它的现任和前职员有关。

由于调查仍在进行中，企管局不能透露调查的具体性质和范围。当局可能将与公司的某些前任和现任职员进行问话，以及须要公司提供某些文件供审查。

公司称，事件若有进一步发展，将另行披露。

新交所上市纪律委员会去年8月公开谴责亚斯达卡，指公司违反凯利板上市条例，未及时披露子公司于2019年7月11日收到的一封索偿信。

LDC也谴责公司执行董事萨马尼（Dato Zamani bin Kasim），同时要求他提供一份署名的书面承诺，辞去所有职务，并自8月17日起的两年内不得在公司担任任何职务。萨马尼也是亚斯达卡前总裁。

LDC另外谴责了公司前首席财务官李诗宜（音译，Lee Shih Yi）。