调查发现新加坡厨具前首席财务官 涉及修改文件“简化”外部审计

（早报讯）负责事实调查的律师发现，新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）的前首席财务官周美玲（译音，Chow Mei Ling）曾单方面修改或指示修改公司的文件，以便“简化”外部审计。

周美玲已在去年8月8日辞职。有关事实调查围绕公司的大股东QKE Holdings（简称QKEH），替主要子公司Q'son Kitchen Equipment支付总值140万元的八项交易。

根据新加坡厨具周三（6月8日）披露的调查摘要，公司的管理层解释说，大约在2018年初，新加坡厨具到香港上市计划的保荐机构建议公司“尽量保留现金”。

管理层也了解到公司应该“避免进行某类交易，包括广告”。但管理层“错误地认为”QKEH可以先付款，随后由Q'son偿还，而不涉及法律问题。公司的首席执行官蔡莎莉（译音，Sally Chua）随后代表Q'son授权了这八项交易。

在审计师审计新加坡厨具的2020财年业绩报告时对这八项交易提出询问后，立杰律师事务所（Rajah & Tann）便受委进行事实调查。新加坡厨具的股票在去年8月5日停牌，以待此事获得解决。公司也已采取步骤加强内部控制。

根据调查摘要，立杰律师事务所没有发现任何证据表明那些文件改动是为了便利或掩盖违反信托的犯罪行为，或涉及第三方的欺诈行为。不过，Q'son的业绩因为QKEH的不适当交易而造成的任何不准确性，可能会被视为违反公司法令以及违反新交所凯利板挂牌条例。若有任何不准确性对公司股票的市场产生重大的影响，也可构成证券与期货法令下的潜在责任。

立杰律师事务所说，根据新加坡法律，篡改会计记录可能构成刑事犯罪。

新加坡厨具说，董事会正在审查这个调查报告，在咨询审计师、审计委员会、管理团队和其他专业顾问后，将着手解决受关注的领域。