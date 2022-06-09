（早报讯）华尔街隔夜股市终止二连涨，油价升至过去13周新高，加剧市场对通胀和各国央行遏制通胀措施的担忧。

标普500指数下跌1.08％至4115.77点，除了能源，其他10个板块皆收低，房地产领跌。道琼斯工商指数跌0.81％至3万2910.90点，纳斯达克指数跌0.73％至1万2086.27点。

担忧我国核心通货膨胀增长，本地股市高开低走。新加坡海峡时报指数昨天（6月8日）闭市报3225.8点，小幅下滑5.74点或0.18％。

周四（6月9日）可关注个股：

1.扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding，简称扬子江金控）昨日闭市后宣布成立2亿元股票回购计划，以增加股东价值和提高集团股本回报率（ROE）。

这项计划在昨日特别股东大会上已获得股东通过。公司可根据计划购买的最大股份数量为3亿9505万8922股，相当于已发行股份的10%。按计划，回购的股票将作为库存股（treasury share）。

2.星狮地产（Frasers Property）和辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）今早开市前要求暂停交易，之后有事情要公布。

3.马来西亚房地产投资公司Aspen集团披露，生产医用手套子公司Aspen Glove正显著缩减业务，基于医用手套市场遭遇逆风，加上较高的生产成本使利润率进一步压缩等因素。这将对集团截至6月底业绩带来实质影响。