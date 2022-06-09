前女警称因怀孕影响评估 警方回应：没不妥安排

（早报讯）一名前女警早前发文控诉因怀孕而影响工作评估，新加坡警察部队昨天（6月8日）回应，没有针对怀孕警员作出不妥安排，强调坚决反对任何职场歧视行为。

名为雷玛拉齐夫（Reema Razif）的前女警，周二（7日）在面簿发文指出，她在任职期间被告知“因怀孕”，导致工作绩效评估下滑，并被建议“在放产假期间参与一些项目”。她表示无法认同这些安排。

育有四名儿女的雷玛说，她在过往怀孕期间都持续工作，还自愿为同事提沉重设备，以及为了工作牺牲用餐时间；同时，她在两次分娩前仍在工作，甚至穿着警服到医院生产。

雷玛也在这篇贴文中附上一张照片，图中显示她顶着孕肚穿着警服。雷玛说，这张照片早前被意外疯传时，她曾被谴责，并且被严格指示未来不可再做出类似曝光。

雷玛强调，贴文不是针对任何机构，她只是公开个人经验。

新加坡警察部队昨晚就此回应，警方不会针对怀孕警员作出不妥安排，而且会为了她们的福祉，提供其他工作安排。警方说，雷玛因个人原因，在上个月2日已辞职。

警方透露，雷玛在2016年至2021年四次怀孕期间，都被分配以办公室工作为主的轻型任务，而她也没有被要求在有薪产假期间工作。“雷玛在职期间，获得的工作绩效评估跟许多警署同事相似。”

警方也指出，雷玛曾在2020年4月通过社交媒体发文分享她的工作。警方强调，在公共领域工作的员工，不得在未获授权的情况下针对所属机构或参与的政策置评，雷玛的上司因此针对她没有征求同意就发文一事向她提出建议，不过没有惩罚她。

“新加坡警察部队坚决反对任何职场歧视行为。警员有途径向单位指挥官、警察总部或内政部总部提出投诉，这些投诉会被认真看待。”