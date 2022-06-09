兀兰首次出现“百万组屋” 两“霸级”单位逾百万元转手

（早报讯）兀兰首次出现以超过百万元易手的转售组屋单位，两个公寓式“霸级”单位分别以104万元和103万元售出。兀兰是继后港和义顺后，第三个出现“百万组屋”的非成熟市镇。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）今天（6月9日）发布的预估数据，本地组屋转售价连续23个月上扬，5月整体组屋转售价环比上升0.5％，同比上涨11％。交易量则比4月少5.1％，达2156宗，其中30宗以至少百万元的价格易手，占上月转售交易总量的1.4％。

30宗“百万组屋”交易当中，碧山有五宗，红山四宗，大巴窑、中央区、宏茂桥和女皇镇各有三宗，其余的分布在金文泰、实龙岗、巴西立、兀兰、义顺、加冷和黄埔。

位于兀兰83街的一个单位以104万元转售，位于兀兰81街的一个单位则以103万元转手。这两个单位都是公寓式组屋单位，面积约2034平方英尺，相信是“霸级”单位。

除了兀兰，白沙也首次出现“百万组屋”，巴西立13街的一间双层公寓式单位以113万8888元售出，面积也是2034平方英尺。

另外，早前zaobao.sg已报道，上月创下最高转售价的是红山City Vue@Henderson的一个五房式单位，以140万元易手。这也创下有史以来最高的组屋转售价格纪录。

上月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨0.6％和0.4％。三房式组屋的转售价上涨0.2％，四房式和五房式同涨0.7％，单层公寓式组屋的转售价涨幅为1％。

在组屋转售交易量方面，上月共有2156个单位转手，比4月少5.1%，但同比上升9.7％。

其中交易量最大的是四房式单位，占42.4％；五房式单位占25.3％；三房式单位占24.4％；单层公寓式单位占6.3％；其余的是一房式、二房式和多代同堂单位。若按照成熟和非成熟组屋区来划分，非成熟区占约六成，成熟区约四成。