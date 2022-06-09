本地股市周四早盘跌0.43%

（早报讯）国际油价创13周来新高，加剧市场对通胀担忧，投资者选择观望，留意央行遏制通胀措施和美国经济数据出炉。本地股市低开，海峡时报指数今日（6月9日）中午12时报3211.92点，下跌13.88点或0.43%。

海指下行压力来自本地银行股，华侨银行（OCBC）下跌0.84%至11.79元，大华银行（UOB）跌0.88%至28.15元。

海指早盘最高点3225.26点，最低点3208.60点。全场成交量10亿6000万股，成交额4亿9955万元，上升股174只，下跌股208只。

亚太主要股市普遍下跌，深圳下跌1.34%，上海、首尔、香港和悉尼股市的跌幅介于0.49%至0.89%。东京逆势上扬0.25%。

欧洲央行今日将透露会否结束资产购买计划及加息以应对通胀上升，而美国明日将公布5月份消费者价格指数（CPI）。

证券行City Index的高级市场分析师辛普森（Matt Simpson）告诉路透社，这是典型的央行会议前的价格走势，现在进行任何推测都没有太大意义。

投资公司SPI Asset Management执行董事英那思（Stephen Innes）说，激进的货币紧缩政策可能导致住房、消费者信心和消费大幅下降，最终造成经济陷入衰退并导致股市暴跌。因此，在达到通胀峰值之前，对于全球股民来说，“这可能是一个黯淡的夏天”。