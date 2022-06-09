【丹戎巴葛车祸研讯】酒后试车 龙俊伟失控前时速达148公里

来自 / 新明日报

文 /
罗妙婷

发布 / 2022年6月9日 12:56 PM

更新 / 2022年6月9日 5:14 PM

早前在网上流传的闭路电视画面捕捉到肇祸宝马轿车失控撞进店屋前的时刻。（互联网视频截图）
早前在网上流传的闭路电视画面捕捉到肇祸宝马轿车失控撞进店屋前的时刻。（互联网视频截图）

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（早报讯）宝马轿车撞丹戎巴葛店屋起火酿五死惨祸，验尸庭上揭露，事发前，五名死者和胡秀惠以及另两名友人，曾到一家韩国餐馆喝酒，之后四次试驾新车，车主龙俊伟出事前开车时速达148公里。

这起轰动一时的致命车祸发生在2021年2月13日（大年初二）清晨5时40分左右。白色宝马失控撞入丹戎巴葛路第37号店屋后起火狂烧，车上五人当场命丧火海。五名死者是龙俊伟（29岁）、叶振铭（29岁）、陈永豪（28岁）、黄竑杰（29岁）和张企翔（26岁）。前空姐歌手胡秀惠当时为救未婚夫龙俊伟冲入火海，被大火严重烧伤80%，在中央医院的烧伤中心留医长达四个月后才出院。

验尸庭今早（6月9日）针对五名死者的死因展开研讯。

调查官揭露，龙俊伟想向友人展示新买的宝马，于是众人到路旁围观。

叶振铭打头阵试车，开宝马跑了第一轮，他从韩国餐馆门口开往吉宝路的方向，到英莪街（Enggor Street）U转，到丹戎巴葛37号店屋前再U转回到韩国餐馆。当时，车上只有一名女性友人和韩国餐馆少东。

接着，车上的女性友人试驾，也绕着同样的路段跑一圈，车上乘客是韩国餐馆少东和叶振铭。

第三名试驾的是韩国餐馆少东，当时只有女性友人在车上。

到了第四轮，龙俊伟亲自开车展示，车上载着另四名死者，正要U转回到韩国餐馆时，车子便失控打滑，撞进店屋。

打滑撞路沿 时速也达99公里

根据时速分析报告，跑车出事前，时速高达148公里，在打滑撞上路沿前，时速也高达99公里。

庭上揭露了四轮的试车车速，第一轮时速介于75至88公里；第二轮时速介于52至59公里；第三轮介于109至181公里；至于最后一轮时速则介于87至148公里。

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