【丹戎巴葛车祸研讯】酒后试车 龙俊伟失控前时速达148公里

（早报讯）宝马轿车撞丹戎巴葛店屋起火酿五死惨祸，验尸庭上揭露，事发前，五名死者和胡秀惠以及另两名友人，曾到一家韩国餐馆喝酒，之后四次试驾新车，车主龙俊伟出事前开车时速达148公里。

这起轰动一时的致命车祸发生在2021年2月13日（大年初二）清晨5时40分左右。白色宝马失控撞入丹戎巴葛路第37号店屋后起火狂烧，车上五人当场命丧火海。五名死者是龙俊伟（29岁）、叶振铭（29岁）、陈永豪（28岁）、黄竑杰（29岁）和张企翔（26岁）。前空姐歌手胡秀惠当时为救未婚夫龙俊伟冲入火海，被大火严重烧伤80%，在中央医院的烧伤中心留医长达四个月后才出院。

验尸庭今早（6月9日）针对五名死者的死因展开研讯。

调查官揭露，龙俊伟想向友人展示新买的宝马，于是众人到路旁围观。

叶振铭打头阵试车，开宝马跑了第一轮，他从韩国餐馆门口开往吉宝路的方向，到英莪街（Enggor Street）U转，到丹戎巴葛37号店屋前再U转回到韩国餐馆。当时，车上只有一名女性友人和韩国餐馆少东。

接着，车上的女性友人试驾，也绕着同样的路段跑一圈，车上乘客是韩国餐馆少东和叶振铭。

第三名试驾的是韩国餐馆少东，当时只有女性友人在车上。

到了第四轮，龙俊伟亲自开车展示，车上载着另四名死者，正要U转回到韩国餐馆时，车子便失控打滑，撞进店屋。

打滑撞路沿 时速也达99公里

根据时速分析报告，跑车出事前，时速高达148公里，在打滑撞上路沿前，时速也高达99公里。

庭上揭露了四轮的试车车速，第一轮时速介于75至88公里；第二轮时速介于52至59公里；第三轮介于109至181公里；至于最后一轮时速则介于87至148公里。