我国核准蒙特利尔议定修正案 未来20年逐步减少八成HFC制冷剂

（早报讯）新加坡已核准《蒙特利尔议定书》的基加利修正案，在未来20年逐步降低八成的制冷剂气体或称氢氟碳化合物的使用，以降低我国的碳排放量。

氢氟碳化合物（hydrofluorocarbon，简称HFC）是冰箱和冷气设备中常用的制冷剂。因这种温室气体对气候变化造成严重影响，197个国家在六年前通过了一项旨在逐步淘汰氢氟碳化合物的《蒙特利尔议定书》修正案。

永续与环境部和国家环境局今天（6月9日）发文告说，为履行基加利修正案（Kigali Amendment）的协议，新加坡将在未来20年，逐步减少八成的HFC使用量。

环境局已采取一系列措施，协助企业转向使用HFC的替代品。自2019年1月，进口本地的HFC已受到许可管制，当局也在2020年推出全球变暖潜能值（Global Warming Potential，简称GWP）制冷剂的津贴。

与此同时，在环境保护与管理法令下，减少HFC排放量的条规也会在今年10月1日生效。

《联合早报》早前报道，制冷剂GWP超过750的家用冷气设备，以及制冷剂GWP超过15的家用冰箱与商用冷却水制冷机，将从10月起被禁止。安装和维修商用冷却水制冷机等方面的工作，必须由至少一名获认证的技工进行，或负责监督。

政府也会继续和业者合作，协助他们减少HFC排放量，转向使用较环保的替代品。