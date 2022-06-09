骗子冒用黄鸿年名义在社媒和网络“分享投资秘诀”

（早报讯）“股坛金手指”黄鸿年在网上分享投资秘诀？黄鸿年澄清绝无此事，所有以他的名义在社交媒体和网络做宣传的都是骗局，提醒公众不要上当。

有读者向《联合早报》通报，社交媒体面簿正广传黄鸿年“带领新加坡投资者捕捉三只价值股票”的宣传，并邀请网民加入WhatsApp群组。

此外，面簿一个名为“黄鸿年股坛金手指”公共主页，目前获得1378人点赞。它去年12月24日做出声明，指有很多不法分子冒用黄鸿年的名义进行诈骗，宣称自己没有任何WhatsApp群组，“其他都是假冒的”。

对此，现年74岁的黄鸿年接受本报询问时直言，自己并没开设任何社交媒体账号，“我没有上网，我也从来不推荐别人买股票。“

他透露，经朋友转发网上截图，才惊觉自己身份被冒用，正准备报警彻查。

辉立证券首席交易员韩巍博士受访时指出，不管股市行情好坏，假冒投资专家名义的骗子一直层出不穷，若投资者抱持不劳而获的心态将最容易上钩。

他强调：“对方一味强调获利有多高，承诺百分之百包赚，且不带任何风险，必然是骗局。”

此外，韩巍提醒投资者要慎防坠入“唱高散货”（pump and dump）的圈套，即不法分子先以低价买入股票，然后在网上群组内散播所谓“内幕消息”来哄抬股价，趁股价飙升时就脱售手上股票以赚取超高利润。

本地上市公司宜康医疗保健（ECON Healthcare）执行主席兼首席执行官王再保是唱高散货的受害者之一。

公司去年底在自称“曾渊沧博士”的人推荐下，在香港股市买入一家室内设计公司易纬集团（Crosstec）的股票，并在短短的两个星期内斩仓，结果损失总额340万元。