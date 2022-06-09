央行会议前亚太股市疲软 海指周四收跌0.50％

（早报讯）市场担忧通货膨胀、加息与经济展望，并在欧洲央行会议结果出炉前谨慎交易，亚太股市周四（6月9日）纷纷败退。新加坡海峡时报指数全天受压，最终收跌16.18点或0.50％，闭市报3209.62点，银行和电信股皆下跌。

随着美国纽约隔夜股市三大指数周三下跌0.73％至1.08％，它们的股指期货周四至今小幅上扬。布伦特油价周四一度涨至每桶124美元以上，位于13周高位。

东京股市则经历过山车式的波动并最终微涨0.04％，回吐早前所有涨幅。首尔、香港和悉尼股市分别收跌0.03％、0.66％和1.45％。上海和深圳股市各跌0.76％和1.81％，因为上海实施新的防疫措施。

资深股票经纪冯施钧受访时说，隔夜美国市场下跌，因为市场继续担忧通胀，和经济合作与发展组织（OECD）将全球经济增长从先前的4.3％下调至3％的消息。亚洲市场今天的总体情绪因此仍然是脆弱和谨慎的。许多投资者选择在场外旁观，而一些交易商倾向于进行短线投机活动。

市场密切等待欧洲央行的会议结果今晚出炉。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，欧洲央行更可能选择逐步加息而不是在7月加息50个基点。相比之下，美国联邦基金期货价已反映该局下周有95％概率加息50个基点。

本地股市整体交易量减至18亿5000万股，交易总值减至13亿2000万元。全场上升股210只，下跌股254只。海指成份股涨跌不一，12只下跌，11只上涨，七只持平。

星展集团控股（DBS）周四全场交易总值最高，达1亿7860万元，股价跌0.49％至30.36元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）股价各跌1.09％和1.23％，闭市报11.76元和28.05元。新电信（Singtel）股价跌0.39％至2.54元。