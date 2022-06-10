（早报讯）美国股市受通货膨胀阴影笼罩，三大股指全线下跌。

美国5月消费价格指数今天（6月10日）公布，市场预期通胀情况会显著恶化，导致投资者抛售股票离场。

全球各地也面对通胀压力，促使欧洲央行宣布维持利率不变，并从7月1日起停止净资产购买计划，同时将在7月政策会议上加息25个基点。

道琼斯指数昨天（6月9日）收跌1.94%，报3万2272.79点；纳斯达克指数滑落2.75%至1万1754.23点；标准普尔500指数跌2.38%，报4017.82点。

新加坡海峡时报指数昨天收跌16.18点或0.50％，闭市报3209.62点，

今日（6月10日）可关注的股票:

1.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust。简称MIT）以1000万美元（1383万新元）脱售美国密西根州的一座数据中心。

MIT是在2017年同丰树产业集团（Mapletree Investments）组成合资公司收购这个项目，占股分别为40%和60%。丰树工业信托在2020年收购其余60%的股权。

这座数据中心的租用率自2017年开始便维持在74.3%，并预计难以在近期内租出其余面积。脱售数据中心的净收益将用于营运资金或减少现有债务。

2.美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）收购美国宾夕法尼亚州的一座永久地契商场，收购价为8570万美元，比估价低0.3%。

信托将使用脱售两个自助仓储房地产Elizabeth Self-Storage和Perth Amboy Self-Storage的4400万美元净收益，将用来支付部分收购商场的款项。

3.马来西亚手套制造商顶级手套（Top Glove）第三季净利同比锐减99.2％至1529万令吉（478万新元），每股盈利为0.19仙。

集团昨天发布2022财年未经审核业绩报告显示，截至5月底，第三季营收同比锐减64.8％至14亿6464万令吉。

集团表现疲软是因为遭遇多个逆风，全球通货膨胀和俄乌战事造成原油价格飙升，使生产成本增加。此外，集团应对天然气和电价的上涨以及马国今年5月1日起落实最低工资。

4.新科工程（ST Engineering）与法国赛峰飞机引擎公司（Safran Aircraft Engines）签约，将为对方提供CFM56-5B和CFM56-7B飞机引擎的维修服务，为期五年。新科工程昨日股价跌0.24％，闭市报4.14元。

5.扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）昨日回购100万股公司股票，每股0.51元，总值超过51万元。这是它上市后第一次回购公司股票。它的2亿元股票回购计划刚于前天获得股东批准。