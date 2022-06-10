中国再放宽赴华签证要求 现可申请短期探亲签证

（早报讯）中国再度放宽疫情期间赴华签证申请要求，重新开始接受非人道主义理由的短期探亲签证申请。

中国驻新加坡大使馆昨晚（6月9日）在微信公众号发布通知，新的安排从今天（10日）起生效。

除了赴华从事经贸科技等活动的M字和F字签证、赴华工作的Z字签证、高端人才的R字签证、机组人员的C字签证，通知列出的签证种类及申请材料要求还包括中国公民的外籍家庭成员或在华具有永久居留资格的外国人的外籍家庭成员可申请的Q1字（团聚）签证和Q2字（探亲）签证，以及Z字签证或工作类居留许可持有人的配偶、父母、未满18周岁的子女、配偶的父母可申请的S1字（随居）签证、S2字（探亲）签证。

赴华短期探亲者适用的Q2和S2签证现在也开放申请，意味着冠病疫情暴发两年多以来，中国终于允许新加坡公民因非人道主义理由到中国短期探亲。

2020年3月28日起，中国暂停持有效中国签证、居留许可的外国人入境，基本上只允许出于奔丧、探望危重病亲属等人道主义原因才给签证。同年6月，新加坡与中国为商务和公务人员开通往返两地的“快捷通道”，只要出境前和抵境后通过冠病检测，就可在无须隔离14天的情况下展开行程。同年8月，中国驻新加坡大使馆宣布，为进一步便利双方人员往来，自当月22日起，持中国相关有效居留许可（工作类、私人事务类、团聚类居留许可）的新加坡公民，可免费申请中国签证，且无须提供邀请函。

根据中国国家移民管理局的定义，“居留许可”与“签证”不同，前者是外国人持相关签证入境中国后，向公安出入境管理部门申办的居留证件。持有居留许可者可免办签证出入中国。