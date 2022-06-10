新美防长会见 强调区域须稳定的防务关系

（早报讯）新加坡和美国防长周五（6月10日）在香格里拉对话场边会面。两国防长指出，本区域须要稳定的防务关系，区域国家需要共同努力，以实现区域安全与繁荣。

由英国智库国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）主办的香格里拉对话今起至6月12日在我国举行，这场论坛过去两年因疫情关系而停办。

根据国防部文告，我国国防部长黄永宏医生和美国防长奥斯汀今早会见时再次肯定新美两国极佳的双边防务关系，以及两国之间互利的伙伴关系。

黄永宏感谢美国大力支持新加坡武装部队在美国训练，包括支持新加坡空军购买和启用F-35B型战斗机。

双方也讨论了如何进一步加强新美两国在网络防御等方面的合作。两国在2021年8月签署了一项强化网安合作的谅解备忘录，同意定期就网络威胁互通信息、联合展开网安培训和演习，并在关键技术与研发等领域拓展合作。

奥斯汀则重申美国致力参与亚太地区事务，并在亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）中发挥重要作用。他也对新加坡即便是在冠病疫情期间，仍支持美国在本区域的存在表示谢意。

美国国防部9日在官网发布文告指，美国会持续扩大和加深与亚洲国家的关系，而奥斯汀访新期间参与的多场双边、三边和多边会议，反映了美国对这个区域的关注和投入。

文告也引述美国高级国防官员说，美国与东南亚国家之间的关系和联合军演十分重要，而奥斯汀将在新加坡与亚细安十国中的九个国家官员会面。

新美防务关系建立在三份合作协议的基础上，分别是1990年签署并于2019年更新、允许美国战机与战舰使用我国设施的谅解备忘录；2005年达成的《安全战略框架协定》；以及2015年签署的《加强防务合作协定》。

《安全战略框架协定》确认新加坡为美国的主要安全合作伙伴；《加强防务合作协定》则进一步深化新美两国在非常规和新兴安全领域的合作，并列下包括反恐和生物安全等新合作领域。

奥斯汀访新期间还将会见我国总理李显龙，并于周六（11日）在香会首场全体会议上发表讲话。会议的主题是“美国印太战略的下一步”。