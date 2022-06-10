涉协助洗黑钱 68岁男子将面控

（早报讯）被指诱骗银行开设银行户头，以存入从网络爱情骗案所取得的赃款，68岁男子将今天（6月10日）被控上法庭。

根据警方昨晚（9日）发出的文告，涉案的男子在社交媒体平台上与一名陌生人成为朋友后，答应对方的要求，协助对方在新加坡接收的资金。

男子被指与这名陌生人合谋，通过欺骗三家本地银行，开设银行户头。过后，男子再将银行提款卡寄到马来西亚的一个地址，并向对方提供提款卡的密码，协助对方在未经授权的情况下登入银行的电脑系统。

男子所开设的银行户头被不法分子用于洗钱，这笔钱是三起网上爱情骗案的赃款。

三人陷网络爱情骗案

根据文告，三名网络爱情骗案的受害者在面簿与Instagram上认识网友，并展开恋情。之后，受害者在“网络情人”的要求下，共转账2万零300元。骗子以资金周转不灵，或者要支付包裹的手续费为借口，骗受害者转账。

与他人合谋诈骗银行开设银行户头的罪名成立，可被判最长三年的监禁或罚款，或两者兼施。教唆他人在未经授权的情况下登入银行的电脑系统罪名成立，可面临最长两年的监禁、不超过5000元罚款或两者兼施。

警方文告重申，当局严肃看待任何涉及协助洗钱活动的违法行为，并将毫不犹豫地采取行动。

警方提醒，公众应拒绝让他人使用银行信息进行转账的要求，及提防提供SingPass的登录资料，以避免参与洗黑钱活动。

公众若收到或被要求接受来自未知或可疑来源的资金，可拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供洗黑钱活动的线索。